كاتدرائية فرانكفورت في “عين العاصفة” “سيارا”

2020/02/11 | 13:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقطت الرياح العاتية التي جاءت بها العاصفة “سيارا” رافعة بناء لتدمر جزءاً كبيراً من سقف كاتدرائية مدينة فرانكفورت الألمانية.واخترقت الرافعة سقف كاتدرائية سانت بارتيلوميوس فأحدثت في البناء ثقباً كبيراً.ولحسن الحظ لم تخلف الحادثة أي إصابات بشرية داخل المبنى الذي يعد واحداً من أقدم مباني المدينة.ووصف عمدة فرانكفورت بيتر فيلدمان الواقعة بالـ”صادمة” قائلاً: […]

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