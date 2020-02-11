2020/02/11 | 13:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي لاعب كمال الأجسام الصيني، كيو جون، البالغ من العمر 72 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا، جراء رفضه ارتداء قناع الوجه طيلة تفشي المرض في بلاده.وقالت أسرة جون، المنحدر من ووهان، مركز تفشي الفيروس، إن “4 أيام فقط كانت كفيلة بحصد روحه، حيث شابهت أعراض مرضه أعراض الالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا الجديد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة لاعب كمال أجسام صيني بـ”كورونا” لرفضه ارتداء قناع الوجه وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة لاعب كمال أجسام صيني بـ”كورونا” لرفضه ارتداء قناع الوجه) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة لاعب كمال أجسام صيني بـ”كورونا” لرفضه ارتداء قناع الوجه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).