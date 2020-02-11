تحالف النصر: الكرد يساومون “محمد علاوي” على وزاراتهم

2020/02/11 | 13:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت النائب ندى شاكر جودت عن تحالف النصر (بزعامة العبادي)، يوم الثلاثاء، ان الجانب الكردي يساوم رئيس الوزراء على منحه الثقة مقابل الإبقاء على وزرائهم الذين جاءوا بحسب قولها بناءً […]

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