2020/02/11 | 13:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي أهمية وزارة المالية تأتي من كونها هي الجهة المخوّلة بموجب القانون والمسؤولة عن رسم السياسة المالية العامة للبلد من خلال أدواتها في تحقيق التوازن الاقتصادي وتحقيق أعلى مستويات...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا وزارة المالية هي أم الوزارات ؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا وزارة المالية هي أم الوزارات ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).