مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية بين الشخصي والقانوني ..!

2020/02/11 | 13:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فلاح المشعل تجلت بفضاء الإعلام أحدى أهم مشكلات القضاء العراقي( دستورية المحكمة الإتحادية)، وتقاطعها مع مجلس القضاء الاعلى، لكنها اختفت سريعا في خضم انشغال الوطن بالتظاهرات والأزمة السياسية ومشروع تغيير...أكمل القراءة ←

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