محلل سياسي لـ”العهد”: الحكومة تتعرض لضغط بشأن تطبيق قرار إخراج القوات الأمريكية

2020/02/11 | 13:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق قال الكاتب والمحلل السياسي عباس العرداوي، إن أمريكا لا تسعى للخروج من العراق في ظل عملها على تكثيف تواجدها بالمنطقة، مشيراً الى أنه من المعيب وجود قوى سياسية تحاول عرقلة قرار اخراج القوات الأجنبية.وذكر العرداوي، في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “أمريكا لا تسعى للخروج من العراق في ظل عملها على […]

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