2020/02/11 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد المثنى..



الديوانية تؤخر دوام المدارس ساعة واحدة ليبدأ بالتاسعة صباحاً بسبب موجة البرد

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، الثلاثاء (11 شباط 2020)، بتأخير الدوام في الدوائر إلى الساعة التاسعة صباحاً بسبب موجة البرد التي ضربت البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "جودة و

بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء (11 شباط 2020)، بأن زارة التربية كلفت ثائر الجبوري بمهام مدير عام تربية محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة التربية أصدرت أمراً بتكليف ثائر الجبوري مدير عام تربية محاف

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية تحقيق بغداد في هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء (11 شباط 2020)، عن تمكنها من ضبط مسؤول في الهيئة العامة للآثار والتراث رفقة متهم آخر، متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغ رشوة.





وقالت الهيئة في بيان تلقته

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