محافظ المثنى يوجه بتأخير دوام دوائر المحافظة إلى التاسعة صباحاً بسبب موجة البرد

2020/02/11 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، الثلاثاء (11 شباط 2020)، بتأخير الدوام في الدوائر إلى الساعة الت...





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