قيادي بدولة القانون: قوى سياسية طلبت من علاوي عدم الذهاب إلى كردستان.. الزيارة أجلت أو ألغيت

2020/02/11 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

قال القيادي بائتلاف دولة القانون، جاسم البياتي، الثلاثاء (11 شباط 2020)، إن القوى السياسية بعث رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، طلبت منه عدم زيارة إقليم كردستان بالوقت الحاضر.

وقال البياتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك قوى سياسية في بغداد، وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف، بشأن زيارته الى اقليم كردستان، وطلبت منه عدم القيام بهذه الزيارة، في الوقت الحاضر".

وأضاف، أن "علاوي كان يروم زيارة الإقليم خلال الايام الماضية، لكنه قد يكون ألغى الزيارة أو أجلها إلى ما بعد منحه الثقة من قبل مجلس النواب العراقي".

وكان مصدر كردي، كشف، الأحد الماضي (9 شباط 2020)، عن المطالب التي ستطرحها القوى الكردية على رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، عند زيارة الأخير إقليم كردستان، والتي قال إنها ستجري مطلع الأسبوع المقبل.

وذكر المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "علاوي سيلتقي رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، وشخصيات أخرى من الحزبين الحاكمين في الإقليم".

وأضاف، أن "القادة الكرد سيطرحون مطالبهم لرئيس الوزراء المكلف، التي تتلخص في النقطة الأبرز، وهي عدم إلغاء الاتفاق الذي جرى توقيعه في عهد حكومة عبد المهدي، المتضمن تسليم الإقليم 250 ألف برميل من النفط، مقابل إرسال حصة الإقليم كاملة من الموازنة والرواتب".

وأشار إلى أن "الإقليم سيطرح مسألة دمج رواتب البيشمركة مع وزارة الدفاع، وتنفيذ هذا الأمر ضمن موازنة العام الحالي، وكذلك الأوضاع الأمنية في المناطق المتنازع عليها، وتمدد خطر داعش وإمكانية التعاون بين البيشمركة والجيش العراقي".

وبين، أن "الكرد سيضعون خيارات متعددة للمناصب والوزارات المخصصة لهم، على أن يختار علاوي من يراه مناسباً، لكنهم يريدون شخصية قيادية تتولى وزارة المالية التي تخصص لهم تكون من قادة الصف في الحزب الديمقراطي، لما له من فوائد على الإقليم كما حدث في زمن فؤاد حسين وزير المالية الحالي".

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الطاقة في البرلمان العراقي، عبد الله الخربيط، الثلاثاء (11 شباط 2020)، عن سبب استثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران، في شراء الغاز، مشيراً الى أن أمريكا تضغط على العراق في تطوير حقول الغاز الموجودة في البلاد

بغداد اليوم- بغداد

حذر القيادي بالمجلس الاعلى، باقر جبر الزبيدي، الثلاثاء (11 شباط 2020)، من خطر عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً للالتزام بالمصلحة الوطنية وترسيخها لصالح جميع مكونات الشعب العراقي.

وقال صولاغ في بيان نشره عبر حسابه في فيسبوك

بغداد اليوم- كردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء (11 شباط 2020)، وزير الخارجية في الحكومة الاتحادية محمد علي الحكيم.

وقال بيان لحكومة الإقليم تلقته (بغداد اليوم)، إنه "جرى في اللقاء بحث آخر التطورات الراهنة في ا

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