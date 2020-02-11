2020/02/11 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة النجف تعقد اجتماعا امنيا لتدارس حماية المتظاهرين مع إجراء مسح ميداني لمخيمات ساحة الاعتصام السلمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 13:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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