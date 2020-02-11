الفياض: سنكون شوكة في عين من يريد سلب سيادة العراق

2020/02/11 | 13:51 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفياض في كلمة أمام رئيس أركان الجيش ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة - صورة: فرانس برس

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