مسرور بارزاني: ندعم حكومة تلتزم بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان

2020/02/11 | 13:51 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع وزير الخارجية في الحكومة الاتحادية محمد علي الحكيم – صورة: KRG

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