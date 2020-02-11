صادقون النيابية: فرق مكافحة الدوام هو مشروع مكمل لداعش

2020/02/11 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، ان فرق مكافحة الدوام هو مشروع مكمل لداعش.

وذكر مكتب سالم في تصريح صحفي، ان هذه الفرق تتلقى الاوامر من السفارة الامريكية لتقوم بالإعمال التخريبية وتعطيل المؤسسات التعليمية، وهي بعيدة كل البعد عن التظاهرات السلمية، داعيا الحكومة والقضاء والاجهزة الامنية ان تعاقبهم وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب.

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