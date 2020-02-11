بالصور.. تعرف على قصة رحلة لـ”فيروس كورونا” انطلقت من كوخ في جبال الألب

2020/02/11 | 13:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة لم يتوقع يوما من الأيام سكانُ قريةِ كونتامين مونجوا في أعالي جبال الألب الفرنسية أن تتصدر قريتُهم عناوين الأخبار بسبب فيروس كورونا القادم من الصين..فهذه القرية التي لا يتجاوز عدد سكانها الفين ومئة نسمة على مدار العام وخمسة عشر ألف نسمة في موسم التزلج،… والسببُ زائر بريطاني أتى بالفيروس.من خلال […]

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