2020/02/11 | 13:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اكد مدير قناة “الرشيد” الفضائية على بابان اغتيال المدير المفوض لمجموعة شركات الجنابي مالك قناة الرشيد الفضائية صباح اليوم غربي بغداد.وقال بابان “تم اغتيال نزار ذنون رحمه الله صباح اليوم وهو المدير المفوض لمجموعة الجنابي”.ونفى ان يكون … Readmore

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