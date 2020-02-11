إحباط محاولة تهريب سيارات وضبط أوليات مفراس في البصرة

2020/02/11 | 13:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة ، اليوم الثلاثاء،عن تمكنها من ضبط سيارات معدة للتهريب في حاويات حديدية، في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة، ضبطت في ميناء أم قصر الشمالي، 6 حاويات تحتوي على 24 سيارةً دون الموديل معدَّةً للتهريب وممنوعاً دخولها للبلاد، وأن المستورد كان يروم إدخالها على أنها مواد منزلية".

وأضافت إن "ملاكات المديريَّة تمكُّنت في عمليَّةٍ أخرى من ضبط جهاز مفراس أمريكي المنشأ في مستشفى البصرة التعليمي، عاطل عن العمل منذ شهر تشرين الثاني من عام 2019، ولم يتم تصليحه من قبل الشركة المجهزة".

واوضحت أن "العقد الذي أبرمته وزارة الصحة مع الشركة ينصُّ على قيامها بإصلاح الأعطال التي تطرأ على الجهاز لمدة خمس سنوات من تاريخ التعاقد، علماً أن هذا الأمر في غاية الأهمية؛ كونه جهاز المفراس الوحيد الذي يعمل في المستشفى".

وأكدت أنه "تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نفذَتا بناءً على مذكرتي ضبط قضائيتين، وعرضهما على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

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