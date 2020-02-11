ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في اربعة أشهر

2020/02/11 | 13:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، اليوم الثلاثاء، مقابل منافسيه واقترب من ذروة 2019 إذ شجع انحسار تقلبات الأسعار صناديق التحوط على تكوين المراكز في العملة الامريكية عالية العائد نسبيا.

وانحسر تذبذب الأسعار بقوة في الأشهر الأخيرة مما دفع المستثمرين للاقتراض بالعملات منخفضة العائد مثل اليورو والفرنك والاستثمار في الدولار أو العملات الأخرى عالية العائد.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.01% إلى 98.91 وهو أعلى مستوى منذ أوائل تشرين الأول ويبعد أقل من 1% عن ذروة 2019 البالغة 99.67.



وزادت العملة الأمريكية 1.6% الأسبوع الماضي.

واستقرت الشهية للمخاطرة بفضل تباطؤ في معدل الإصابة بفيروس كورونا رغم ارتفاع عدد حالات الوفاة.



وصعد الدولار الاسترالي 0.3% إلى 0.6709 دولار أمريكي.

وارتفع اليوان الصيني إلى 6.9785 مقابل الدولار وأبقى بنك الشعب الصيني على متوسط السعر الاسترشادي للعملة مستقرا بشكل نسبي رغم الارتفاع الحاد للدولار خلال ليلة أمس الاثنين.

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