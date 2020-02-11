2020/02/11 | 13:57 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية العراقي يصل السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 13:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية العراقي يصل السليمانية) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية العراقي يصل السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).