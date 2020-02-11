داعش وحكومة علاوي والتظاهرات على طاولة نقاش بارزاني- الحكيم

2020/02/11 | 13:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الثلاثاء في مقره بمصيف صلاح الدين باربيل ، مع محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي الأوضاع السياسية وآخر المتغيرات والمستجدات على مستوى العراق والمنطقة.كما جرى تبادل الآراء ووجهات النظر حيال تكليف رئيس جديد للحكومة العراقية.كما تم تسليط الضوء على العملية السياسية في العراق وكيفية التصدي لأزمات العراق.وفي ذات الإجتماع، أكد الجانبان على تلبية المطالب المتظاهرين مع مراعاة مطالب عموم المكونات في العراق.أما الفكر المتطرف وإحتمالات إستقواء داعش الإرهابي فقد كانتا محوراً آخراً للقاء.

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