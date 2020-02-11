توقعات بارتفاع إصابات «كورونا» في ووهان إلى نصف مليون نهاية فبراير

2020/02/11 | 13:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ توقّع علماء في بريطانيا، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» الجديد، إلى 500 ألف مصاب

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