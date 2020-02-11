الصحة العالمية: تفشي كورونا (تهديد خطير للغاية) لبقية العالم

2020/02/11 | 13:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، إن تفشي فيروس كورونا يمثل "تهديدا خطيرا" للغاية لبقية العالم، وذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات.

نقلت وكالة "رويترز" عن جيبريسوس، قوله في مستهل اجتماع بحضور أكثر من 400 باحث وممثل للسلطات الوطنية بعضهم شارك عبر الفيديو من بر الصين الرئيسي وتايوان، "في ضوء وجود 99% من الحالات في الصين فإن الأمر لا يزال إلى حد بعيد يمثل حالة طوارئ بالنسبة لذلك البلد، لكنه يمثل تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم".

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن "فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة 1016 شخصا في جميع أنحاء البلاد، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 42 ألفا و638 حالة".

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حتى منتصف الليل من يوم 10 شباط حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين بلغ 42 ألفاً و638 إصابة مؤكدة ، ووفاة 1016 شخصا".

وأكد البيان شفاء 3996 مصابا بالفيروس.

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