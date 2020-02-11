اسبانيا تعلن انقاذ 119 مهاجرا على متن قاربين في طريقهما لأوروبا

2020/02/11 | 13:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات البحرية في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 119 مهاجرا كانوا على متن قاربين كانا في طريقهما إلى سواحل أوروبا.

وقال المتحدث باسم وكالة الإنقاذ البحري الإسبانية في تصريح صحفي، إنه "تم العثور على القاربين وكان على متن أحدهما 60 شخصا والأخر 59 شخصا من أفريقيا، تم نقلهم إلى مدينة مالقة جنوب شرق البلاد".

وأضاف "أنه جارى البحث عن 67 مهاجرا ما زالوا في عداد المفقودين".

وفى كانون الثاني الماضي، تمكنت قوات خفر السواحل الإسبانية من إنقاذ عدد من المهاجرين العالقين في المحيط الأطلنطي، حيث وصلوا بهم إلى الشواطئ الإسبانية بجزيرة جران كناريا.

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