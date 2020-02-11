2020/02/11 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات الحكومية سيطرت بالكامل على الطريق السريع بين حلب ودمشق لأول مرة منذ عام الفين واثني عشر.

وقال المرصد السوري في بيان، إن القوات الحكومية المدعومة من روسيا وإيران انتزعت السيطرة على الطريق السريع بالكامل بعد أن سيطرت على ضاحية في غرب حلب من المعارضين.

يشار الى ان الطريق السريع يمتد من مدينة حلب إلى مدينة درعا جنوبي سوريا.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد السوري: القوات الحكومية سيطرت بالكامل على الطريق السريع بين حلب ودمشق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرصد السوري: القوات الحكومية سيطرت بالكامل على الطريق السريع بين حلب ودمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).