2020/02/11 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مفوضية الانتخابات سعيها لإعادة ثقة الجمهور بها، مبينة انها هيئة مهنية مستقلة ومحايدة.

وذكرت الهيئة في بيان، انها عقدت عددا من الاجتماعات لاتخاذ سبل تطبيق قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال إعداد نظام داخلي وهيكلي للمفوضية استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل في مختلف مراحله بدءا من مرحلة تحديث سجل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية وصولا الى صندوق الاقتراع.

واكدت الهيئة سعيها الى الاستقلالية في الأداء وإجراء إصلاح انتخابي وتعزيز الحيادية والشفافية والنزاهة والدقة استجابة لمتطلبات وآمال المواطنين، مبينة ان مجلس المفوضين يؤكد التزامه بكل ما من شأنه أن يعيد الثقة بالعملية الانتخابية وتحقيق أعلى نسبة ممكنه للمشاركة في الانتخابات.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: نسعى للاستقلالية في الأداء وإجراء إصلاح انتخابي وتعزيز الحيادية والشفافية والنزاهة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات: نسعى للاستقلالية في الأداء وإجراء إصلاح انتخابي وتعزيز الحيادية والشفافية والنزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).