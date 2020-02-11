علاوي وعبد المهدي يؤكدان ضرورة تعاون جميع القوى لتسهيل مهمة اختيار الكابينة الوزارية

2020/02/11 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، على ضرورة تعاون جميع القوى لتسهيل مهمة اختيار الكابينة الوزارية وتعزيز عمل مؤسسات الدولة.

وذكر بيان صادر عن مكتب عبد المهدي، ان اللقاء شهد التداول في تطورات الأوضاع في البلاد والحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المفترض أن يقدّم علاوي، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.

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