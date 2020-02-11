2020/02/11 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله لم تكن الهجمة الشرسة الأخيرة على المعتصمين والمتظاهرين في سوح الإعتصامات في بغداد والمحافظات بتأريخ 5/2/2020، إلا ضمن مسلسل إنهاء الإنتفاضة والقضاء عليها بالقوة .وكما تابعنا المشهد السياسي فأن الذعر والخوف قد أصاب الطبقة السياسية الفاسدة من غضبة الشعب، التي قد تستأصلها من جذورها ويتخلص الشعب العراقي من فسادها ومن الفوضى التي فتكت بمؤسسات الدولة وحولتها إلى حالة يرثى لها وبالتالي تحولت الدولة إلى ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صبحي مبارك مال الله - الطبقة السياسية تختبأ وراء الطرف الثالث والحكومة تتجاهل النداءات الدولية !!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#صبحي مبارك مال الله - الطبقة السياسية تختبأ وراء الطرف الثالث والحكومة تتجاهل النداءات الدولية !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).