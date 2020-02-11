2020/02/11 | 14:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي على استعداد لأخذ أول طائرة متجهة إلى بيروت و اعتذاره عن التكليف

المستقلة ...



قال مصدر مقرّب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، إنّ الأخير لوّح لأطراف سياسية عدة بأنه "على استعداد لأخذ أول طائرة متجهة إلى بيروت"، في إشارة إلى اعتذاره عن التكليف إذا استمرّت عملية الابتزاز والإملاءات الحالية عليه.

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