2020/02/11 | 14:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اكد بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكردينال لويس رفائيل ساكو، أن التقارب بين المسيحيين والمسلمين سيُحدث تغييرًا.وأشار ساكو في بيان إلى أنه “يتعين على المسيحيين أن يسهلوا عملية التغيير هذه، ويجب ألا يشعروا بالخوف بل عليهم أن يتحدثوا … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساكو: سيبصر النورَ عراقٌ جديدٌ، وستتحقق الحرية الدينية وسيحلّ السلام) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساكو: سيبصر النورَ عراقٌ جديدٌ، وستتحقق الحرية الدينية وسيحلّ السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).