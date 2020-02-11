سعر الدولار يرتفع لاعلى مستوى في 4 اشهر

2020/02/11 | 14:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفع سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في 4 أشهر مقابل منافسيه، واقترب من ذروة 2019.ومقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.01% إلى 98.91 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل أكتوبر الماضي.وانحسر تذبذب الأسعار بقوة في الأشهر الأخيرة مما دفع المستثمرين للاقتراض بالعملات منخفضة العائد مثل اليورو والفرنك، والاستثمار في الدولار أو العملات الأخرى عالية العائد.

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