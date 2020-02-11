ضبط عراقي احتال على زوار الحرم النبوي زاعمًا قدرته على علاج «فقد البصر»

2020/02/11 | 14:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةتمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، من ضبط زائر عراقي ادعى قدرته على معالجة «فقد البصر والأمراض المستعصية»، والاحتيال على زوار المسجد النبوي الشريف.وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، إن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية الشخص المحتال والقبض عليه، وتبيّن أنه زائر من الجنسية العراقية بالعقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، أن ذلك الإجراء جاء عقب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن احتيال شخص على زوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، بادعاء قدرته على معالجة فقد البصر وأمراض مستعصية.

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