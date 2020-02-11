2020/02/11 | 14:29 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كردستان يكشف تفاصيل لقاءه مع وزير الخارجية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 14:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس حكومة اقليم كردستان يكشف تفاصيل لقاءه مع وزير الخارجية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس حكومة اقليم كردستان يكشف تفاصيل لقاءه مع وزير الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).