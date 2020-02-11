2020/02/11 | 14:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم الثلاثاء، بتأخير الدوام في الدوائر إلى الساعة التاسعة صباحاً بسبب موجة البرد التي ضربت البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان مقتضب، تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "جودة وجه بأن يكون بداية الدوام الرسمي الساعة التاسعة صباحاً في المؤسسات الحكومية ليومي الأربعاء والخميس فقط من الأسبوع الحالي".

واضاف، ان "هذا التوجيه نتيجة موجة البرد الشديدة التي تشهدها المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى تؤخر الدوام الى الساعة التاسعة صباحا ليومي الاربعاء والخميس) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى تؤخر الدوام الى الساعة التاسعة صباحا ليومي الاربعاء والخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).