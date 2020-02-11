2020/02/11 | 14:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تعلن عن ضبط سيارات معدة للتهريب في حاويات حديدية في ميناء أم قصر المستقلة …أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تمكنها من ضبط سيارات معدة للتهريب في حاويات حديدية، في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن “ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة قامت بتنفيذ عملية ضبط في ميناء أم قصر الشمالي”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعلن عن ضبط سيارات معدة للتهريب في حاويات حديدية في ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعلن عن ضبط سيارات معدة للتهريب في حاويات حديدية في ميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).