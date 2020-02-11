وزارة التخطيط تصادق على مشروع مدينة الحبانية الجديدة

2020/02/11 | 14:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم الثلاثاء، عن المصادقة النهائية على مشروع مدينة الحبانية الجديدة.وذكرت الوزارة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “المشروع يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في العراق، والتي ستضم مصانع صديقة للبيئة، وجامعات ومعاهد حديثة، ومراكز تدريب وتطوير متخصصة، وعدد من الفنادق والمرافق الترفيهية والملاعب […]

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