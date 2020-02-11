مدرب اسباني: لو كان “فار” موجوداً لما حقق برشلونة الريمونتادا التاريخية

2020/02/11 | 14:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أوناي إيمري أنه حقق الكثير من الألقاب أثناء تدريبه باريس سان جيرمان (2016-2018) لكنه فشل “بسبب تفاصيل” في حصد دوري الأبطال، لذا اعتبر أنه أهدر فرصة أن يصبح أفضل مدرب في العالم.وقال المدرب الإسباني في لقاء مع مجلة “فرانس فوتبول”، “كان بوسعي أن أكون أفضل مدرب بالعالم في باريس، لكنني تركت هذه الفرصة […]

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