بعد إعادة هيكلتها.. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تؤكد سعيها لإعادة ثقة الجمهور بها وبالعملية الانتخابية

2020/02/11 | 14:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعيها لإعادة ثقة الجمهور بها وبالعملية الانتخابية.وذكرت في بيان ان “المفوضية هيئة مهنية مستقلة ومحايدة أًعيدت هيكليتها بموجب قانون رقم (31) لسنة 2019 الذي تم فيه إختيار أعضاء مجلس المفوضين من القضاة والمستشارين … Readmore

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