اغتيال مدير قناة

2020/02/11 | 14:39 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل المشرف العام على قناة "الرشيد" الفضائية، نزار ذنون، في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ" وسائل اعلام دولية " إن "المشرف العام على قناة الرشيد، نزار ذنون، الذي يشغل منصب مدير مجموعات شركات الجنابي، اغتيل صباح اليوم في العاصمة العراقية".

وأ...

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