2020/02/11 | 14:39 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / سكاي برس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال مدير قناة " الرشيد " الفضائية في بغداد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل المشرف العام على قناة "الرشيد" الفضائية، نزار ذنون، في العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ" وسائل اعلام دولية " إن "المشرف العام على قناة الرشيد، نزار ذنون، الذي يشغل منصب مدير مجموعات شركات الجنابي، اغتيل صباح اليوم في العاصمة العراقية".
وأ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال مدير قناة " الرشيد " الفضائية في بغداد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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