شاهد: نواب لبنان يتعرضون للضرب من قبل محتجين خلال توجههم لمنح الثقة لحكومة دياب

2020/02/11 | 14:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرض عدد من النواب في البرلمان اللبناني إلى الضرب ومهاجمة مواكبهم من قبل المحتجين قرب مجلس النواب اللبناني، خلال محاولتهم لحضور جلسة منح الثقة لرئيس الحكومة حسان دياب، فيما اضطر بعض النواب الى القدوم بواسطة الدرجات النارية او بسيارات اجرة.ووصل عدد من النواب والوزراء إلى مقر البرلمان للمشاركة في الجلسة النيابية […]

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