تفوق على ميسي… محمد صلاح الأغلى فى العالم

2020/02/11 | 14:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفوق محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، على العديد من اللاعبين وعلى رأسهم ليونيل ميسي ساحر برشلونة، وفقا لموقع الإحصاءات الشهير “ترانسفيرماركت”.ونشر الموقع قائمة لأغلى اللاعبين الذين يشغلون مركز الجناح الأيمن حول العالم.وجاء محمد صلاح في المركز الأول بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو، بينما حلّ ميسي ثانيا برصيد 140 مليون يورو.وشهدت […]

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