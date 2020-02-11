2020/02/11 | 14:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق حملة “الدراجات” تشمل 23 قضاء وناحية في ديالى اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق حملة واسعة في 23 قضاء وناحية لضبط الدراجات المخالفة.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي،ان” قيادة شرطة ديالى بدات حملة واسعة في 23 قضاء وناحية في ان واحد لضبط الدراجات النارية المخالفة سواء التي لاتحمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق حملة واسعة لضبط الدراجات المخالفة في 23 قضاء وناحية بديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق حملة واسعة لضبط الدراجات المخالفة في 23 قضاء وناحية بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).