الصحة العالمية: تفشي كورونا تهديد للعالم

2020/02/11 | 14:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن تفشي فيروس كورونا يمثل "تهديداً خطيراً للغاية لبقية العالم".

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