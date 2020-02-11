فيديوهات من مطارات الدول التي تأثرت طائراتها بالعاصفة سيارا

2020/02/11 | 14:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد جلبت العاصفة سيارا رياحًا تصل إلى 100 ميل في الساعة – تم تسجيل رياح بلغت سرعتها 97 ميلًا في الساعة قبالة جزيرة وايت ، بينما كان مطار مانشيستر يعصف بالرياح التي تصل سرعتها إلى 86 ميلًا في الساعة – مما تسبب في حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية ، ولكنه تسبب أيضًا في […]

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