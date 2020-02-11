2020/02/11 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «الأيقونة» النجمة المصرية «يسرا» تريند الأوسكار (المستقلة) – منى شعلان/«الأيقونة»، لقب أطلقه الجميع، على النجمة المصرية «يسرا» ، بعد إطلالتها الساحرة بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 ، الذى أقيم في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.وخطفت الفنانة «يسرا» ، الأنظار، بفستانها المميز ، والمستوحاة من الحضارة الفرعونية، وتميز بألوانه الأبيض والذهبى ، وارتدت […]

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