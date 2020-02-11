موجة البرد والثلوج تودي بحياة مقاتل في الحشد الشعبي

2020/02/11 | 14:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، عن وفاة أحد مقاتليها جراء تجمده من البرد القارس أثناء أدائه واجبه في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان، ورد لشفق نيوز، إن "اللواء 25 بالحشد الشعبي يزف الشهيد صلاح كريم العواجي اثناء تأدية الواجب المقدس بسبب الطقس البارد والانجماد، مما أدى الى فقده حياته في قاطع الحضر".

ويشهد العراق موجوة تساقط ثلوج كثيفة رافقها انخفاض حاد في درجات الحرارات وصلت في بعض المناطق الشمالية إلى 10 درجات دون الصفر.

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