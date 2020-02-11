النزاهة تضبط مسؤولاً عراقياً متلبساً بتقاضي رشوة بآلاف الدولارات

2020/02/11 | 14:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيأة النزاهة، يوم الثلاثاء، ضبط مسؤول في هيأة الآثار والتراث متلبساً بالرشوة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لشفق نيوز، أن "ملاكاتها تمكنت من ضبط مدير القسم القانوني في الهيأة العامة للآثار والتراث بصحبة موظف آخر فيها، بالجرم المشهود لتسلُّمهما مبلغ (12,000) دولار أمريكي، لقاء قيامهما بتغيير الكشف الخاص بأحد المباني الأثرية".

وبينت أن "المتهمين وافقا على تقديم كشفٍ جديدٍ لغرض قيام الدائرة القانونية بسحب الشكوى المُقدَّمة من قبلها أمام محكمة غسل الأموال والجريمة المنظمة بحقِّ مالك عقار المبنى الأثري، وغلق التحقيق معه".

وأضافت الهيئة أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بمبلغ الرشوة المضبوط المثبتة أرقامه وتفاصيله بالأوراق التحقيقية، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، الذي قرَّر توقيف المتهمين على وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، حيث عجزت الحكومات المتلاحقة منذ 2003 على توفير الخدمات الأساسية من قبيل الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الصحة والتعليم وغيرها.

وجاء العراق في المرتبة 168 من بين 180 دولة عام 2018 بحسب تقرير "منظمة الشفافية الدولية"، وهي مرتبة تكررت على مدار 15 سنة على التوالي.

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