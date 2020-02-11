العراق يتوجه نحو إستثمار الغاز في الحقول الحدودية

2020/02/11 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية بالعراق، اليوم الثلاثاء، عن توجه الحكومة لاستثمار الغاز في الحقول الحدودية مع كل من الكويت وإيران؛ لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقال عضو اللجنة، أمجد العقابي، لوكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة النفط وقعت على جولة التراخيص الخامسة التي تخص الحقول الحدودية مع إيران والكويت".

وأضاف أن: "هذه الحقول ستوفر كميات كبيرة من الغاز الجاف، والتي ستسهم في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية".

وأوضح العقابي أن "العراق بحاجة ماسة لاستثمار الغاز في حقوله؛ من أجل إدامة الطاقة الكهربائية، حيث مازال العراق يستورد الغاز من إيران".

وطالب عضو اللجنة النيابية، وزارتي النفط والكهرباء إلى إعداد خطة مشتركة لتوفير الكميات الكبيرة من الغاز؛ لغرض تشغيل المحطات الكهربائية.

وكشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، في وقت سابق، عن مساعٍ لدمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة.

وحددت وزارة الكهرباء، سابقا، موعد استغناء العراق عن استيراد الغاز والطاقة الكهربائية من دول الجوار، وإطلاق جولة التراخيص الخامسة لتأهيل حقول الغاز في محافظة ديالى، وتأهيل شبكة الأنابيب التي من شأنها أن تنتج قرابة 750 مليون متر مكعب.

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