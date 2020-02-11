النزاهة: ضبط عملية تهريب 24 سيارةً دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي

2020/02/11 | 14:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تمكنها من ضبط سيارات معدة للتهريب في حاويات حديدية، في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.وقالت الهيئة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة قامت بتنفيذ عملية ضبط في ميناء أم قصر الشمالي”، مبينة أن “فريق عمل المديريَّة الذي انتقل […]

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