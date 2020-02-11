الشيخ جمال الضاري يبحث في موسكو تطورات الأوضاع في العراق (فيديو)

2020/02/11 | 14:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – “ساحات التحرير” بحث الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري في موسكو مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف تطورات الأوضاع في العراق.وجدد الشيخ جمال الضاري دعوته لإقامة مؤتمر حوار وطني عراقي برعاية وضمانات دولية … Readmore

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