تشكيل لجنة للتحقيق بانفجار استهدف مقهى شعبياً في ديالى

2020/02/11 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الثلاثاء (11 شباط 2020)، تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة استهدف مقه...





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