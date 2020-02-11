قصف تجمعات لداعش في ’’البو هذال’’ بين ديالى وصلاح الدين

2020/02/11 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر امني، في محافظة ديالى، الثلاثاء (11 شباط 2020)، بان قوات الجيش قصفت تجمعات لداعش في منطق...





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